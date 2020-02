#151426 בידי: קולו אור עודכן: 00:21, 28/02/2020צפו: 15 חדש

למכירה

מקלדת שליטה MIDI מעולה:61 מקשים - 5 אוקטבות, קלידים עם מגע כיפי ועם AfterTouch.16 כפתורי שליטה סיבוביים ועוד 16 כפתורים להחלפת פאצ׳ים.מפרט מלא:61 full-size keys with aftertouch4 Zones per patchLatch Mode for triggering drum loopsSnap Shot mode16 realtime controllers16 patch select/program change buttonsUSB, battery or AC poweredSPECIFICATIONS:Dimensions (to top of knob):3.2" x 9.4" x 37.5"Weight: 10.9 lbsKnob height: 0.62"PC & Mac compatible - Windows XP, 2000, x64, Vista, and Macintosh OS X driversMac System Requirements: OS 10.3 or greater with native USB portPC System Requirements: Windows 2000 SP4, Windows XP SP1, Windows XP x64, Vista, or greater with native USB port