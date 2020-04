#151536 בידי: rubir2013 עודכן: 08:53, 09/04/2020צפו: 17 חדש

חשבת פעם שיהיה לך חדר מוזיקה משלך במתחם ענק בחברת מוזיקאים נוספים מהמובילים בשוק?במתחם WE SONG בתל אביב יש לנו חדרי הקלטות , עריכת סאונד, מיקס ומאסטרינג ברמות הגבוהות ביותר.במתחם WE SONG יש לנו אנרגיה מטורפת, כתוצאה משני דברים: העיצוב היפהפה והחומר האנושי.ככה זה כשעובדים בסביבת עבודה והפקה של מוזיקאים מהטובים בארץ במגוון סגנונות המוזיקה.סביבה זאת, ביצירה בלתי פוסקת סביב השעון עם מתחם שפתוח 7/24 - גורמת לך לחכות כבר ליום המחר להגיע ולעבוד במה שאתה אוהב- ליצור מוזיקה, בחברה שתמיד רצית להיות חלק ממנה.בנוסף לכך -חברי משפחת WE SONG מקבלים כניסה חופשית לסדנאות העשרה והרצאות באיכות מעולה שאנו עושים בנושאים של מוזיקה, שיווק, נטוורקינג וקשרים בתעשיה.מבחינה טכנית - חדרי ההקלטות שלנו כוללים נוימן 103, מוניטורים של ברלינגר, כרטיס קול, מחשבים מאובזרים בקיו בייס עם במיטב הפלאג אינים וכמובן חדרים מטופלים אקוסטית בצורה עילאית.קצת להשוויץ - במתחם הפיקו והקליטו אמנים מהשורה הראשונה - בניהם שלמה ארצי, אביב גפן, דודו טסה, מתי כספי, מוקי, דקלה, שלומי שבת, אהוד בנאי, קרן פלס, אייל גולן ועוד.לקבלת קופון "3 שעות אולפן מאובזר חינם!" יש לרשום WE SONG בהודעת טקסט או ווטסאפ ל 052-868-9-868 - וניצור קשר טלפוני.**הקופון מיועד למוזיקאים פעילים בלבד בעלי תעודת עוסק פטור או עוסק מורשה.נ.בלאור הביקוש הרב אני מתנצל מראש אם יקח לנו מס' ימים לחזור אליכם - אבל אוכל להבטיח שכל מי שפונה יקבל ותקבל מענה.בריאות ומוזיקה,רובי ראובנימנכ"ל WE SONGלפרטים נוספים - יש להשאיר לי הודעת טקסט או ווטסאפ - לרשום פשוט WE SONG ואצור קשר.