אבלטון לייב Ableton Live

RE: Two midi keyboards the same cc1 - how to fix ?

Yossi Mor:

זה בדיוק מה שעשיתי. לצורך העניין יש לי שני מקלדות אחת Keylab 49 של ארטוריה ועוד של נייטיב Komplete kontroll 88 לשניהם יש mo