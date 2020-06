#151790 בידי: moosh עודכן: 11:22, 20/06/2020צפו: 3 חדש

למכירה

Casio digital synthesizer model HT - 3000. This keyboard was released in 1987-דרוש תיקון + יש קליד אחד שקוע וצריך שנאי שאין בעיה למצוא - ובגלל כל אלו המחיר הנמוך.