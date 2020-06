#151829 בידי: onardea עודכן: 22:01, 27/06/2020צפו: 23 חדש

למכירה

סינט עם יכולות מצויינות, שני Lfo + Reverb + Delay + Overdrive נותן תמורה מלאה למחיר , 8 צורות גל, super saw המפורסם שמדמה את ה jupiter , יכול לשמש גם לאלה שמחפשים מקלדת שליטה, מרוויחים שני ציפורים במכשיר אחד, Midi in / Out.