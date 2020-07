#151969 בידי: yoavromem עודכן: 16:21, 30/07/2020צפו: 10 חדש

למכירה

Universal Audio Apollo QuadFirewire+Thunderbolt+ 37 פלאגינים:1176LN Plug-In for UAD-2 Manual1176SE Plug-In for UAD-2 ManualAmpeg SVTVR Classic Plug-In for UAD-2 ManualAmpex ATR-102 Plug-In for UAD-2 ManualCambridge Plug-In for UAD-2 ManualCooper Time Cube MkII Plug-In for UAD-2 ManualDangerous BAX EQ Master Plug-In for UAD-2 ManualDangerous BAX EQ Mix Plug-In for UAD-2 ManualEMT 140 Plug-In for UAD-2 ManualFairchild Plug-In for UAD-2 (Legacy) ManualHelios Type 69 EQ Plug-In for UAD-2 (Legacy) ManualLA2A Plug-In for UAD-2 ManualLittle Labs VOG Plug-In for UAD-2 ManualManley VOXBOX Channel Strip Plug-In for UAD-2 ManualMarshall Plexi Classic Plug-In For UAD-2 ManualNeve 88RS Channel Strip Plug-In for UAD-2 ManualNeve 88RS Preamp and Channel Strip Plug-In For UAD-2 ManualNeve 1073 EQ & 1073SE EQ Plug-In for UAD-2 ManualNeve 1073 Preamp and EQ Plug-In for UAD-2 ManualNeve Preamp Plug-In for UAD-2 ManualOcean Way Studios Plug-In for UAD-2 ManualPrecision Enhancer Hz Plug-In for UAD-2 ManualPrecision Maximizer Plug-In for UAD-2 ManualPrecision Mix Rack Collection Plug-In for UAD-2 ManualPultec-Pro Plug-In for UAD-2 ManualPultec Plug-In for UAD-2 ManualRaw Plug-In for UAD-2 ManualRealVerb-Pro Plug-In for UAD-2 ManualSoftube Amp Room Half-Stack Plug-In for UAD-2 ManualSoftube Bass Amp Room 8x10 Plug-In for UAD-2 ManualSSL E Channel Strip Plug-In for UAD-2 (Legacy) ManualSSL E Preamp and Channel Strip Plug-In For UAD-2 ManualSSL G Bus Compressor Plug-In for UAD-2 (Legacy) ManualSSL G Plus Plug-In for UAD-2 ManualTube-Tech CL 1B Compressor Plug-In for UAD-2 ManualUA 610-B Tube Preamp and EQ Plug-In for UAD-2 ManualUA 1176 Limiter Collection Plug-In for UAD-2