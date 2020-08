#152025 בידי: manny zagri עודכן: 13:47, 13/08/2020צפו: 9 חדש

למכירה

זוקס בוקס x0xb0x שזה clone של tb303נבנה ושודרג ע"י איציק אליהו MOEעם התוספות הבאות:Extra ResonanceBass boostEnvelope attack boostAccent boostFilter cutoff down all the wayGlideNotes on holdDistortion / Overdriveמגיע עם שנאי ייעודי של טרנסנגבהנמכר מחוסר שימוש