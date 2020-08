#152029 בידי: raymondas עודכן: 13:30, 14/08/2020צפו: 5 חדש

למכירה

Fender USA American Deluxe Stratocaster Hss Amber 2011.Pickups:Neck: N3 single-coil.Middle: N3 single-coil.Bridge: Atomic humbucker.Special electronics: S-1 switching - gives you more tonal options.במצב טוב (ללא קייס מקורי)