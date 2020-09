#152138 בידי: nadav.ganot עודכן: 09:04, 26/09/2020צפו: 6 חדש

למכירה

פדאל מולטי אפקט לגיטרה או כל מקור סאונד אחרמציע המון במחיר מצחיקניתן לעריכה בחיבור USB עם תוכנה פשוטה וכיפית.● G1 FOUR offers over 60 built-in effects● 13 :amp models for simulating classic rigs● Up to 5 effects can be used simultaneously, chained together in any order● Looper for recording up to 30 seconds / 64 beats of CD-quality audio with seamless start and end times● ZOOM Guitar Lab software for creating, editing and managing effects and patches● 68 :built-in rhythm patterns which can be used in conjunction with the Looper● 50 :memory locations for storing user-created patches● Auto Save function for automatic saving of all patch parameters● Onboard chromatic tuner supports all standard guitar tunings, including open and drop tunings● Input jack accepts standard mono guitar cable (both active and passive instruments supported)● Auxiliary input jack for connection of personal music players● Output jack for connection to amp or headphones● Runs on 4 AA batteries, with alkaline battery life of 18 hours● USB port for firmware updates, power and connection to ZOOM Guitar Labמוכר עקב חוסר שימושבמצב חדש עם שנאי מקורי