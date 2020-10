#152200 בידי: bellari עודכן: 12:47, 13/10/2020צפו: 5 חדש

למכירה

קונדנסר שירה ומעולה לגיטרותמצב מעולה שמורלמעונין ישלח בדאר (עקב המצב)תוצרת גרמניה - שירת אותי באולפן ונתן סאונד שירה מלא עמוק וטוב - שמור היטב כולל מזודה מקורית ופופר טבעת - להלן תאור של המיק המדהים הזה :Multi-Pattern Condenser MicrophoneThe MC 840 is a large-diaphragm, multipattern FET condenser that operates on phantom power (minimum 11V). It is the successor to Beyerdynamic’s MC 740, another transformerless multipattern FET LDC.It was designed for transparent rather than colored sound. The frequency graphs show a flat response from 50Hz to 2k, with ~3dB presence peak around 10k. The response is surprisingly uniform across the five available patterns (omni, wide cardioid, cardioid, hypercardioid, figure-of-8).