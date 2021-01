#152464 בידי: michel.shalom עודכן: 18:08, 10/01/2021צפו: 24 חדש

למכירה

ErnieBall MusicMan Petrucci BFR 7 Koa Top‪הגיע הזמן להיפרד‬ מהגיטרה המופלאה הזו, שליוותה אותי בשמונה השנים האחרונות.מדובר בכלי יוצא דופן, יד ראשונה שמור מאוד.מחפש לה בית רציני ואוהב :)גוף מהגוני, טופ קואה, צוואר מהגוני ופינגרבורד אבוני.עברה סטאפ לקראת המכירה.לא מעוניין בטריידים.Body wood: honey bursted koa top on a mahogany bodyBody finish: high gloss polyesterBridge: Custom John Petrucci Music Man Piezo floating tremolo of chrome plated, hardened steel with solid steel saddlesNeck wood: mahoganyFingerboard: ebony, Stainless Steel fretsNeck Finish: gunstock oil and hand-rubbed special wax blendTuning Machines: Schaller M6-IND locking with pearl buttonsTruss Rod: adjustable - no component or string removalNeck Attachment: 5 bolts - perfect alignment with no shifting; sculpted neck joint allows smooth access to higher fretsElectronic shielding: graphite acrylic resin coated body cavity and aluminum lined control coverSwitching: 3-way toggle pickup selector, with custom center position configuration; 3-way toggle piezo/magnetic selectorNeck Pickup: DiMarzio LiquiFire,Bridge Pickup: DiMarzio Crunch Lab