למכירה

קופסא להגברה\הנחתה של האות החשמלי בעבודה עם פדאלים ואפקטס לופ של מגברים.מעולה למי שרוצה לשמור על אות בריא ודינמיקה, מוצר הייאנד עם שנאים איכותיים. פאסיבית, מונעת רעשי הארקה בנוסף.ג'דיד, השתמשתי בו פעמיים ואין לי צורך.מעדיף מזומן אבל לאידע תפתיעו עם דברים מעניינים לאולפן (לא ג'אנק 3> ).רחובות - ת"א.Get It Right – Corrects weak or strong effect loops signals (send & return).Correct your Signal Voltage – Custom Step Up/Down transformer.Balanced & Unbalanced – Connect unbalanced mono cables (TS tip/sleeve) and balanced stereo cables (TRS tip/ring/sleeve) in any combination.Eliminate Grounding Hum or Buzz – Internal ground reference switch.Built to Last – Road-worthy, cold-rolled steel housing.Dimensions – 4.75″ (L) / 3.5″ (W) / 2.63″ (H)Current Draw – N/A (passive)