#152580 בידי: vintagelove עודכן: 00:38, 28/02/2021צפו: 33 חדש

דרוש

מחפשים לרכוש את הציוד הבא לחדר הסינטים בת"א,נא לפנות ישירות לאולפני לנדמרק בפייסבוק:Landmark StudiosLexicon PCM 42/60/70/80, Roland SDE-3000, BSS DPR-404, Ensoniq DP4, Eventide (any), DigiTech Talker, Boss CE-1, Korg Stage Echo SE- 300/500, RACKTUNER BTR2000 Behringer, TC Electronic 2290, Lexicon Prime Time, Prism Sound, Lynx aurora or hilo, Eventide, Empirical Labs EL8 Distressor, Gear by:Universal Audio, Api, SSL, Neve, Lavry, Empirical Labs, Midas, Avalon VT-737SP, Roland V drums TD 17 and up, ARGOSY racks/stands, Kenton Electronics, Alesis 3630, Jaspers Keyboard StandsSYNTHS:ARP, Wurlitzer, Yamaha, Elka, EML, Korg, Linn, Moog, Oberheim, Rhodes, PPG, Wersi, Buchla, Hammond, Roland, Sequential Circuits, Steiner-Parker, Jen Electronics, Crumar, Electronic Music Studios (EMS)