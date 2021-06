#152801 בידי: יובל ג. עודכן: 13:04, 05/06/2021צפו: 2 חדש

למכירה

בבקשה ליצור קשר בוואטסאפ בלבד: - 054-5425341, יובל.4 Voice Analog SynthesizerAll Analog Discrete Components4 playing modes :– Unison– Polyphony– Chords (+ user chords)– Multi channel (multitimbral over selected controls)1 VCO + 1 Sub Oscillator per VoiceWhite Noise GeneratorIndependent Wave shaping ModulatorPolyphonic Glide function4 independent LFOs (1 for each voice) to control VibratoVariable Speed Depth and DelayVibratos can be set out of phase via the Detune (Vibrato) controlVCO autotune function24 dB/oct 4-pole Resonating Low Pass Filter (based on the Murmux series)Dedicated ADSR Envelope Generator to the FilterVelocity sensitivity over the EG Attack Rate or the EG LevelDedicated ADSR Envelope Generator to the VCAOTA Drive circuitReflector: 1024 BBD Delay for Chorus/Flanger or Static FlangersHybrid Delay Circuit as found on the Erebus4-stage Analog Phase Shifter2 Analog LFOs with 4 waves each to control the Filter, Reflector, Delay, Phaser4 Modulation Wheel ChoicesFine Tune ControlCV Control over Filter, Phaser, Delay and ReflectorDry output (without effects)Signal Input ( at the effect stage)Midi In / Midi ThroughAluminum Case