14:55, 05/08/2021

למכירה

קונדנסר SHURE KSM27 made in USA.שירת אותי נאמנה, מעולה להקלטת שירה וכלים אקוסטים.מעולם לא נפל או קיבל מכה, הסימנים השחורים מהשוקמאונט.מחיר 900 ש"ח.מידע על המיקרופון מתוך האתר של SHURE:The KSM27/SL was discontinued in the spring of 2009. The final U.S. retail price was $575.00. The KSM27/SL was replaced by the model SM27.The primary difference between the SM27 and the KSM27 is the color: the SM27 is dark gray in color and the KSM27 is champagne in color.Several of the SM27 specifications are better than the KSM27 when it was first introduced. This is due to continual improvements in the internal circuitry and in the manufacturing/material process improvement.These improvements are also found in the later versions of the KSM27.תמונות: