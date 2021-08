#152946 בידי: musepack עודכן: 16:53, 07/08/2021צפו: 10 חדש

למכירה

פילטר סטריאופוני אנלוגי באיכות גבוהה ביותר, מושלם לשימוש חי.Tube / Valve overdrive stage, *soft-switching* resonant multi-mode filters (low-pass, band-pass, high-pass, *and any combination* of them), envelope follower, LFO, bypass, switchable to mono with 4-pole / 24dB/octave.כל החיבורים האפשריים (XLR, phone, RCA)מצב מושלם, תקין לגמרי.נדיר ביותר