למכירה

מיקסר במצב חדש מוכר מחוסר זמן . נקנה לפני כמה חודשים.כרגע יושב ומכוסה בניילון.לא בשבת.הXENYX X2222USB מיקסר עם 8 ערוצים בעלי חיבור מיקרופון (XLR) ועוד 4 ערוצי סטריאו בעלי חיבור כפול למקורות סטריאופונים כמו קלידים,מחשב, פלטת DJ ועוד… מיקסר איכותי במיוחד אשר מתאים לחברות הגברה , אולפן הקלטות , שידורי רדיו ועוד…תוכלו למצוא על הX2222USB שלוש שליחות מוניטור נפרדות (AUX), כפותר LOW CUT המנמיך את התדרים הנמוכים בהתאם לצורך.בנוסף הX2222USB מגיע עם מנוע אפקטים מובנה המכיל 16 אפקטים של ברינגר עם אפקטים איכותיים במיוחד כמו דיליי, ריברב, אקו, קורוס ועוד…תוכלו למצוא יציאת USB שמאפשרת הקלטה של המיקס ישירות אל המחשב. בנוסף בורר קומפרסור (COMP) עוזר לשמירה על ווליום מאוזן ושומר על מיקס איכותי בין כל הנגנים והזמרים בזמן ההופעה.מפרט טכניTotal # Of Inputs 22 InputsMic/Line Inputs 8 x XLR Microphone Inputs12 x 1/4″ TRS Line-Level InputsStereo Line Inputs 4 x 1/4″ TRS Left & Right Paired InputsAUX Sends 3AUX Returns 3 Stereo ReturnsInserts 8BUS (Group) Outputs 2 Sub Groups2 Trk Master I/O 2 x Balanced XLR Outputs2 x 1/4″ TRS OutputsALT I/O 2 x 1/4″ TRS Sub OutputsStereo RCA 2-Track OutputsMonitor Outputs 2 x 1/4″ TRS Control Room Outputs1 x 1/4″ Stereo Headphone OutputEQ Section 3-Band EQ with Mid Sweep on Every ChannelSolo/Mute Mute and Solo Buttons on Every ChannelChannel Level Control 60mm FadersTrim/Gain Control YesPhantom Power +48 V PhantomMetering 12-Segment Stereo LED MetersClip LEDs on Every Channel