למכירה

נקנה לפני חודשיים מיואב שדמה. (עדיין באחריות)איכות סאונד ללא פשרותכניסות 2יציאות 2דיירקט מוניטור עם מיקסכל השיפצורים של בלאק ליון בקופסא אחתקלוק פנימי ברמה הגבוהה ביותרתואם מק ופיסיחבילת תוכנה סטודיו 1עובד על חשמל מהמחשב ללא צורך בחשמל חיצונירכיבי אלקטרוניקה משובחים לכל אורך המסלותקבלי נישיקון-ווימה-ווישימסלול האודיו מאוזן גם בתוך הממיר לאיכות סאונד סופר גבוהה ורמת רעש הנמוכה ביותרמייצב מתח פנימי מובנהממיר נייד ברמה גבוהה ביותרIncludes PreSonus Studio One Artist, as well as plugins from Izotope, Brainworx, and Lindell