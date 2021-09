#153030 בידי: yan1 עודכן: 09:38, 09/09/2021צפו: 7 חדש

טרייד אין - החלפה

מחפש החלפה מעניינת עם ציוד אולפני\סינטיםA complete signal path from mic input to stereo output. All you add is a PA, (or DAW) and your voiceCapable of creating up to 5 part harmony or doubling with your voiceHarmonies can be controlled by MIDI keyboard or by setting key and scale100 user-programmable presetsEditor program for Mac and PC available free via download