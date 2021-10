#153134 בידי: frees עודכן: 01:13, 17/10/2021צפו: 4 חדש

למכירה

משומש - כמו חדשמוניטורים אולפניים NEUMANN KH 120Aבגודל 5 אינץ’ עם טווח תדרים רחב מ- 52Hz עד 21kHz עם SPL גבוהה לעיוות נמוך במיוחד. סאונד מדויק לניטור, מיקס ועריכהNeumann Studio Monitor KH 120Aה- KH 120A הוא מוניטור אולפני דו-כיווני עם מגברים מסוג AB מוגן תרמית (80 וואט כל אחד). בדיוק כמו הדרייברים, מוליך הגל שלו (™MMD™ Dispersion Modeled Dispersion) מחושב ברמת דיוק אופטימלית. צליל המופץ בצורה מדויקת אופקית מבטיח גמישות במצב ההאזנה; הפיזור האנכי הצר יותר מפחית את ההשפעות השליליות של החזרים – למשל משולחן העבודה או מהמיקסר. מאפייני הפיזור הנשלטים היטב משפרים את ההעתקה אפילו בתצורות החדר המגוונות ביותר.האזנה מדויקת באולפןעם אספקת החשמל הדיגיטלית וה- Bi-Amp שלו, ה- KH 120A מממש לחץ קול של עד 111.1 דציבלים ובכך, שומר על רזולוציה גבוהה ונייטרלית על פני כל תגובת התדרים. זה מספק אנרגיה מספקת לדינמיקה מקסימלית ללא עיוותים. כתוצאה מכך, הבס יורד עד ל- 52Hz. העיצוב המותאם של הדרייברים מספק צליל נקי עד לחלקים הנמוכים ביותר באזור ה- 50 הרץ. בסיס עשיר זה מציע מספיק מקום לעבוד בצורה נקייה על המיקס ללא צורך בסאב וופר משלים. בטווח הטרבל, כיפת בד סגסוגת עוצמתית במיוחד, מבטיחה רפרודוקציה ללא עיוותים.סאונד מושלםמפתחי Neumann מכירים כל ניואנס, כל זווית וכל השתקפות גל של ה- KH 120A. זה נשמע כל כך טהור כי הם מכוונים כל גל קול בצורה כה מדויקת. העיצוב של KH 120A מבוסס על הדמיות מחשב המחושבות ברמת דיוק שאיש אחר מלבד נוימן לא עושה. מדריך הגל דיספרסיה מתמטי (MMD ™) מספק לסדרת המוניטורים האולפנים בסיס איתן לכיוון צליל מדויק שנשאר ייחודי. מתמטיקה מעולם לא נשמעה כל כך טוב.עוצב בקפידהמוצרי Neumann Berlin מעוצבים ומיוצרים תחת הסטנדרטיים הטובים בעולם. לא סתם המיקרופונים, המוניטורים, האוזניות והאביזרים שלהם פופולאריים במיוחד מסביב לעולם. ה- מוניטור אולפני Neumann KH 120A הוא רב תכליתי במיוחד לניטור ויצירה באולפן.נתונים טכניים• Free-Field Frequency Response ±6 dB: 46 Hz – 24 kHz• Free Field Frequency Response ±3 dB: 52 Hz – 21 kHz• Free Field Frequency Linearity Deviation Between 100 Hz and 10 kHz: ± 1.0 dB• Self-generated Noise at 10 cm (with input gain set to 100 dB SPL for 0 dBu): < 20 dB(A) SPL• Sine Wave Output with a THD < 0.5 at 1 m In Half Space: 95 dB SPL (>120 Hz)• Analog Input(s):XLR – analog electronically balanced• Analog Input Impedance: 10k Ohms in position 94/108 dB SPL at 1 m; 20k Ohms...