#153144 בידי: frees עודכן: 02:37, 18/10/2021צפו: 1 חדש

למכירה

מצבמשומש - כמו חדשvanatooPerfect speakers for your wireless networked audio system3 digital inputs (optical, coax, USB audio) and 1 analog input (3.5mm)D2Audio integrated 60 watts per channel Class D amplifier and DSPPatented XBL 5 ¼ inch woofer, 1 inch silk dome tweeter, and passive radatorOptional subwoofer output with automatic crossover logicכולל שנאי (טרנספורמטור) למתח ישראלי