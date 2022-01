#153432 בידי: The pheonix עודכן: 15:42, 18/01/2022צפו: 3 חדש

למכירה

פרה אמפ מקצועי מהטובים שנוצרו עלידי החברה.להקלטה מקצועית של שירה, וכלים אקוסטיים במיוחד.מתאפיין בצליל שקוף ונקי.* 2 ערוצי הקלטהGreat River MP2-MH Dual Mic Preamp.Amazing preamp from Great River. A bit cleaner than they're more Neve style preamp, with beautiful depth and clarity.