#153446 בידי: naoritzius עודכן: 19:43, 22/01/2022צפו: 2 חדש

למכירה

למכירה זוג מוניטורים + זוג סטנדיםלא זזו מהחדר, ולא ראו עשןFocal Alpha 65 studio monitors + Stands2WayDidnt move from the studio and had no contact with smoke.וופר בגודל "6.5 עשוי פוליגלס וטוויטר בגודל "1 בעלכיפה הפוכה.הספק המגברים מחולק ל70 וואט לתחום התדר הנמוך והאמצעי, ועוד 35 ואט לתחום התדר הגבוה.טווח היענות התדרים נע בין 40 הרץ ל 22 קילוהרץלכל המעוניין ניתן לכתוב לי דרך האתר, תודה :)