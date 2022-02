#153483 בידי: el34 עודכן: 12:59, 09/02/2022צפו: 3 חדש

למכירה

מוכר כרטיס קול Universal Audio ARROW Thunderbolt 3נרכש מחלילית ב 2019 שמור ובמצב מושלם.מגיע עם כבל TB3, מקבל את המתח מהמחשב.פלאגינים:1176LN Plug-In for UAD-21176SE Plug-In for UAD-2Ampeg SVTVR Classic Plug-In for UAD-2LA2A Plug-In for UAD-2Marshall Plexi Classic Plug-In For UAD-2Precision Mix Rack Collection Plug-In for UAD-2Pultec-Pro Plug-In for UAD-2Pultec Plug-In for UAD-2Raw Plug-In for UAD-2RealVerb-Pro Plug-In for UAD-2UA 610-B Tube Preamp and EQ Plug-In for UAD-2Brigade Chorus Plug-In for UAD-2בנוסף, יש אפשרות לקבל את הפלאגינים הבאים (פרטים בטלפון):AKG BX 20 Plug-In for UAD-2Ampex ATR-102 Plug-In for UAD-2AMS DMX 15-80S Stereo Digital Delay for UAD-2Antares Auto-Tune Realtime Access Plug-In for UAD-2Antares Auto-Tune Realtime Advanced Plug-In for UAD-2Antares Auto-Tune Realtime Plug-In for UAD-2bx_tuner Plug-In for UAD-2Capitol Chambers Reverb Plug-In for UAD-2Century Tube Channel Strip Plug-In for UAD-2Cooper Time Cube MkII Plug-In for UAD-2ENGL E765 RT Plug-In for UAD-2Fairchild Plug-In for UAD-2 (Legacy)Fairchild Tube Limiter Collection Plug-In for UAD-2Fender 55 Tweed Deluxe Plug-In For UAD-2Friedman Buxom Betty Plug-In for UAD-2Helios Type 69 EQ Plug-In for UAD-2 (Legacy)Helios Type 69 Preamp and EQ Plug-In for UAD-2LA-3A Audio Leveler Plug-In for UAD-2Marshall Plexi Super Lead 1959 Plug-In for UAD-2Neve 1073 EQ & 1073SE EQ Plug-In for UAD-2Neve 1073 Preamp and EQ Plug-In for UAD-2Ocean Way Studios Plug-In for UAD-2Oxide Tape Plug-In for UAD-2Precision Enhancer Hz Plug-In for UAD-2Precision Multiband Plug-In for UAD-2Pultec EQ Collection Plug-In for UAD-2Pure Plate Reverb Plug-In For UAD-2Raw Plug-In for UAD-2RealVerb-Pro Plug-In for UAD-2Studio D Chorus Plug-In for UAD-2Teletronix LA-2A Leveler Collection Plug-In for UAD-2UA 610-A Tube Preamp and EQ Plug-In for UAD-2UA 1176 Limiter Collection Plug-In for UAD-2V76 Preamplifier Plug-In for UAD-2