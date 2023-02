#154112 בידי: Idoba עודכן: 12:43, 22/02/2023צפו: 7 חדש

למכירה

מאוגוסט האחרון, במצב דנדש לגמרי כולל הקופסא והספרות.... כולל אחריות16-Voice Synthesiser49 Light-weight keys with velocity and polyphonic aftertouch (Fatar TP/8S)Six freely programmable macro keys3 Digital oscillators per voiceChoice of the following sound generators: Wavetable, classic waveforms, granular sampler, resonatorTwo digital stereo filters in different modes and configurations6 LFOs in poly and global mode6 EnvelopesMaster effect rack with 5 slotsMaster compressorModulation matrix with 40 slotsLoading and saving of presets via USB and SD card2 GB Internal memory6 freely programmable macro buttonsImport option for Nave presetsMain outputs: 2x 6.3 mm jackLine inputs: 2x 6.3 mm jackHeadphone output: 6.3 mm jack stereoUSB host connectionUSB (MIDI)Midi in/out/thru4 CV inputs for connecting EuroRack modulesCV clock I/OCV GateCV StartDimensions (W x D x H): 851 x 355 x 110 mmWeight: 12 kg9700 שחחברים זה מחיר אחרון, זה זה או שלא...