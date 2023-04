כלים וירטואליים, פלאגים - VST/i

RE: Waves SUBSCRIPTION or Waves has F*CKED UP!

C172:

Waves הם סבבה, באמת, אבל כנראה לאור המודל העסקי החדש הזה, נסתדר בלעדיהם. שום אסון לא יקרה. הכל טוב. מאחל להם בהצלחה בהמשך ד