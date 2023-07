#154317 בידי: Gurmurad עודכן: 19:24, 02/07/2023צפו: 28 חדש

למכירה

אורגן קלידים רולנד עם בנק סאונדים ענק!מסך lcd מופעל בטאץ'כניסת מיקרופון לשימוש כהרמונייזר ווקודר, מנגן קבצי מידי, smf, kar ועם יציאת וידאו קומפוזיט למסך.אין סוף אפשרויות!תקין ובמצב מדהים!The Roland DisCover 5 RealTime Orchestrator is the world’s first performance keyboard that lets musicians manipulate Standard MIDI Files (SMFs) on the fly. DisCover 5 also features a professional Vocal Harmonizer with over 90 presets for creating harmonies—plus the ability to display lyrics and chords on the LCD and Video Output. These and many more powerful features can be easily accessed via DisCover’s knobs and graphic display.