למכירה

הסינטי הקלאסי הוינטג' של רולנד משולב סיקוונסר תקין עובד ובמצב מצוייןלבוא ולקחתProduced in 1993, the JV-1000 is a combination of the Roland MC-50mkII Sequencer and a sound module from the JV-80, with some waveforms added.The keyboard has 76 semi-weighted keys and comes with a complex front panel which has 8 control sliders. On the one side you will find five sliders that control level and presence for both the internal sound source and the v-exp board. The other slider is assignable as a MIDI parameter and the bender, which can also control the modulation paramete