02/07/2023

למכירה

סמפלר וינטג' קלאסי של רולנד,דגימה ושמירה על גבי דיסקטיםמצרף דיסקטים הרחבות סאונדים שבתמונות: בס, קסילופון, סאונד אפקטס, כלי נשיפה ועוד...The Roland S-50 is a 61-key 12-bit sampler keyboard produced by the Roland Corporation in 1986. It featured a 3.5-inch DSDD floppy disk drive and had external CRT monitor support to facilitate editing of samples. It could hold up to 32 samples. A rack-mounted version was also available, which featured expanded memory.15 to 30 kHz variable sampling rates at a 12-bit resolution, (28.8 seconds and 14.4 seconds respectively) The samples can also be saved to disk (3.5-inch DSDD floppy disk drive