עודכן: 11:12, 17/07/2023

למכירה

Studiologic Numa Organ 2 Virtual Tonewheel Organ Features:73 Keys (61 plus reverse-color bottom octave)Fatar TP/8O semi-weighted waterfall actionDual-switch detection systemPhysical modeling synthesis sound engine7 organ models: 3 Tonewheel (A/B/C), 3 Analog, 1 Classic DiapasonMaximum polyphony: 128 voicesPercussion Slow/Fast + Volume and Decay controlsMaster Volume, Bass, Treble controlsFX: Reverb, Drive, Leakage, ClickRotary: Slow/Still/FastChorus/Vibrato (6 selections)11 Programmable + 1 panel User's PresetsUpper/Lower sections with splitPedal section + Pedal to LowerEdit functions: Tune, Perc level, Perc lengthMIDI: Dynamic Touch in "local off" mode9x DrawbarsPitch bend wheelRotary / Modulation wheelChorus / Vibrato knobPreset / Sound button3 Split controls2 Transpose controls3 Percussion buttons4 Effect knobsOutput volume / EQ knobsAudio Out: 2 x 1/4" mono jacks (L+R)Audio In: 3.5mm stereo jackHeadphones: 2 x 1/4" stereo jacksPedals: Hold (Rotary Slow/Fast), ExpressionMIDI: In, Out, ThruUSB: USB-to-Host, MIDIPower supply: AC IN: 110-240VDimensions: 41.5" W x 11.8" D x 4.1" HWeight: 24.3 pounds