הלוח של אקט

Focal Solo 6be Studio Monitors

Amazing sounding monitors will make your mixes perfect! Selling due to upgrade. In perfect sonic and looking condition. Like new! Woofer diameter - 6.5" Tweeter diameter - 1"...

154637

Regular price: 6500 6500 מצב: Like new למודעה עכשיו!

מודעה #: