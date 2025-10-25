#154690 בידי: Red Studio עודכן: 23:02, 25/10/2025צפו: 492 חדש

למכירה

אין קלאסיקה יותר נחשקת בעולם ההקלטות מאשר הפריאמפ האגדי מסוג ‘73 המפורסם אשר יצא לעולם לראשונה לפני 50 שנה ומאז ועד היום מטביע את חותמו כגביע הקדוש של הפריאמפים ונשמע באין ספור הפקות מכל הסוגים. ה-’73 ישמע טוב על כל דבר שתעבירו דרכו.משפחת ה-’73 של WARM AUDIO מגיעה עם אפשרות לערוץ בודד או זוגי,יש לי שני ערוצים כאלה למכירה !ה-WA73 הוא פריאמפ Solid state בעל צליל מלא ועצמתי אשר מחמיא ומוציא את המיטב מכל דבר שתעבירו דרכו – הקלטות שירה, כלי הקשה ותופים, גיטרות חשמליות ואקוסטיות, בס, כל כלי אורקסטרלי, קלידים וסינטיסייזרים ואף בתור פרוססור חיצוני למיקסים ופוסט פרודקשן, בין אם תקליטו עם מיקרופון קונדנסר, דינאמי או ריבון, או דרך כניסת ה-DI המשובחת שלו, תקבלו תמיד תוצאה מדהימה.עם 80 DB של GAIN מאוזן על ידי שנאי איכותי ה-WA73 יכול להתמודד עם כל דבר ולהפוך אותו למדהים.ה-WA73 הובא לעולם לאחר שנים ארוכות של פיתוח ומחקר על ידי WARM ונעשה על מנת להביא אלינו שחזור מדויק ונאמן למקור של אחת מאגדות הציוד הכי ידועות בעולם האולפנים.אחד המרכיבים שמאוד מאפיינים את יחידות ה-73 המפורסמות הוא השנאי (transformer) בעל הצליל המיוחד והמתוק אשר מקבל אופי עוצמתי וחם ככל שמגבירים את ה-GAIN של הפריאמפ.WARM עבדה בשיתוף פעולה עם חברת Carnhill על מנת להביא תוצאה נאמנה למקור, כזו שתספק את אותה טעימה נוסטלגית ובלתי מתפשרת של ערוץ הקלטה וורסטילי ומהולל.ה-WA73 עשוי כולו בעבודת יד ועל מנת לספק סאונד בריטי כמיטב המסורת. מכיל קבלים ונגדים איכותיים מפוליסטרן וטנטלום, וטרנזיסטור מיוחד ואיכותי, כל אלו מורכבים בעבודת יד לאורך כל המעגל, מה שמקנה לכל יחידה של ה-WA73 אופי מיוחד.חברת Warm audio עושה עבודה נעלה בייצור רפליקות איכותיות ביותר של ציוד וינטאג’ יוקרתי עם רכיבים איכותיים במחירים הנגישים לקהל הרחב אשר רוצה ליהנות מהאיכות המקצועית ביותר כפי שמעולם לא היה ניתן.ה-WA73 הוא ערוץ ההקלטה האידאלי לכל אולפן אשר צריך פריאמפ איכותי להקלטה בעלת ביצועים מרהיבים ובלתי מתפשרים.בין אם אתם צריכים פריאמפ להקלטות חיות או בין אם תרצו להביא פריאמפ בעל איכות המתעלה על הפריאמפ הקיים בכרטיס הקול או המיקסר הקיים באולפן ההקלטות שלכם ותרצו להביא את הטוב ביותר, ה-WA73 הזה או כל אחד מהערוצים במשפחת ה-’73 של WARM הוא הבחירה המושלמת עבורכם.ה-WA73-EQ מגיע עם איקולייזר מובנה אשר אפשר להדליק ולכבות לפי הצורך.הסאונד האופיני של האיקוולייזר המפורסם של ערוץ 73 מוסיף לפריאמפ ולכל דבר שתכניסו דרכו בכניסת ה-LINE של הערוץ...