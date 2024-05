#154732 בידי: דוד ק עודכן: 15:28, 19/05/2024צפו: 7 חדש

למכירה

המיקסר השולחני האולטימטיבי של החברה הבריטית כאן!היחידה האחרונה של החברה הבריטית המוערכת הנקראת בפשטות 'SiX', היא יחידה שולחנית זולה וקומפקטית ביותר שלה עד כה.ה - SiX מאגדת בתוכה את מעגלי SuperAnalogue המוערכים של SSL, היא מיקסר אנלוגי לחלוטין עם מערך תכונות שמכוון למפיקי שולחן עבודה, פודקאסטרים, פוסט-פרודקשין ולהופעות לייב בהיקף מצומצם.ל- SiX סט תכונות ייחודיות למיקסר במימדים שלו.זהו עיצוב בעל שישה ערוצים שמשתמש בארבעה זחלנים ועוד אחד ליציאה הראשית, שנינ ערוצי מונו עם כניסות mic ליין ו- Instrument, וזוג ערוצי סטריאו, הערוצים כוללים EQ הבנוי משני תחומים מסדרת ה- E-type החדשה.תכונות עיקריות :מיקסר אנאלוגי 6 כניסותG SERIES BUS COMPRESSOR האגדי והאהוב של SSLיחידת CONTROL ROOM ומוניטור נפרדותאפשרות לסיכום עד 12 ערוציםהמיקסר מתהדר ב-2 כניסות קדם מגבר מסוג Super Analogue (עם 66dB של גיין אבסלוטי) וסוויץ’ ל- 75Hz HP Filterיחידדת EQ עבור 2 הערוצים הראשונים המאפשרים גם מצבי BELL