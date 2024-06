#154780 בידי: eldadcc עודכן: 11:19, 28/06/2024צפו: 3 חדש

למכירה

זוג מיקרופונים AKG C214זוג המיקרופונים מותאם Matched Paired להקלטות בסטראו.המיקרופונים במצב מצוין.The C214 professional large-diaphragm condenser microphone has been designed as a cost-effective alternative to the high-end C414 family. Like the C414, the C214 offers a supreme one-inch capsule on an integrated suspension to reduce mechanical noise. A switchable 20dB attenuation pad allows recording of loud sources of up to 156dB SPL. A switchable bass-cut filter allows close-up recording with almost no proximity effect. The C214 captures sound by combining one capsule of the legendary C414 dual-capsule system and the patented AKG Back-Plate Technology, resulting in an outstanding performance close to the famous C414 XLIלא מעוניין בהחלפות.