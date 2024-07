#154814 בידי: חי מ עודכן: 03:08, 23/07/2024צפו: 7 חדש

למכירה

פאנטם מקצועי במחיר מפתיע מסדרת צ'אי ג'אמפו אדוונס .עשוי בעבודת יד מלאה .עם צליל חלומי.Material: Stainless steelScale: D kurd (can customize)Notes: 10 notesFrequency: 432Hz or 440HzColor: Gold or Bronze colorניתן ליצור איתנו קשר בוואצפ 050-5935030ניתן לבקר גם באתר תיאום והזמנה מראש.