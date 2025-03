#155046 בידי: ilreuven עודכן: 22:35, 24/03/2025צפו: 6 חדש

למכירה

Specifications• sturdy Metal Enclosure• 7 endless stainless steel Dials• Graphic Display 128 x 64 pixels, b/w, white background LED• more than 1000 Sounds• 3 Oscillators per voice• Frequency Modulation between the Oscillators• All Q Oscillator Models• All Microwave II/XT/XTk Wavetables• 2 independent Multi Mode Filters per voice• Filter FM• 2 Drive stages per voice with selectable Drive Curves• 3 fast LFOs per voice• 4 fast Envelopes per voice• freely programmable Arpeggiator Pattern with up to 16 Steps per Sound• extensive multimode with 128 memory slots• up to 25 Voices• 16 part multi timbral• 5 Buttons• MIDI LED• Volume knob• Power switch• Stereo out• Headphone out• MIDI-In• USB-Connection for MIDI In/Out• works with standard USB MIDI drivers of current operating systems• Windows ME minimum, Windows XP or newer recommended• Mac OS X 10.2 minimum, Mac OS X 10.3 or newer recommended• External universal power supply