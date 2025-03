#155047 בידי: ilreuven עודכן: 22:44, 24/03/2025צפו: 6 חדש

למכירה

4 Line Inputs: 1/4" Phone4 Mic Inputs: XLR 3-pin4 L/R Stereo Line Inputs: L/R 1/4" TRS Phone4 AUX Returns: L/R RCA Phono4 AUX Sends: 1/4" TRS Phone2 pre-fade, 2 post-fade4 AUX Returns: L/R RCA Phono8 Inserts: 1/4" TRS PhoneStereo Bus Output OnlyMIX L/R: L/R XLR 3-pin BalancedS/PDIF Digital: 70 ohm RCA PhonoPlay Back (P/B) Inputs: L/R RCA PhonoL/R 1/4" PhoneEQ -HF: 12kHz, +/- 15dBMF: 240-6kHz, +/- 15dBLF: 60Hz, +/- 15dBFilter -100Hz, 18dB/octaveSolo / Mute - Channels 1 - 12, Stereo Channels STE 1 - 4100mm fadersMax Gain Levels-Mic Input: +12dBuMono Channel Input: +38dBuStereo Input: +21dBu+48V12 Segment - L/R stereo output peak meters20Hz - 20kHz +/-1dBnot specified by manufacturerMic Input E.I.N: -128dBuAux & Mix Out: < -84dBumeasured 22Hz - 22kHz, unweighted