למכירה

ציוד אולפני - מכירת חיסול! כחדש!air of ADAM A7v - 4200 NISPair of Genelc 8030CW - 3300 NISSpeed Case R2U - 200 NISUltimate Support Systems MS9045B - 900 NISArturia MICROLAB - 300 NISShure SM7B - 1000 NISHeritage Audio Baby - 300 NISAKG C414 XLII - 3000 NISNeumann TLM 103 - 2600 NISהכל במצב מעולה !! כחדש!!All is Used but in :NEW! conditionFeel free to call for any info054-7886141אודי