זוג מוניטורים DymAudio Bm5Mk2 למכירהאין דירוג
#155163 עודכן: 09:15, 07/08/2025
למכירה
זוג מוניטורים DymAudio Bm5Mk2 מצב כמו חדש
מחיר: 3500
מצב: כמו חדש
פרטים
אופן תשלום מקובל: לא צוין
אזור בארץ:
קשר
איש קשר: עומר
טלפון: הקלק כאן לתצוגת הטלפון
כתובת:
