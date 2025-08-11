הבזאר - הלוח של אקט מוסיקלי
Nord Electro 6D 73אין דירוג
#155165 בידי: aviadmeעודכן: 17:24, 11/08/2025צפו: 12 חדש
למכירה
מצב חדש דנדש. אצלי כמה חודשים , ומוכר בשביל שדרוג.
מידע נוסף: [ קישור ]
מחיר: 8000
מצב: מצב חדש
אופן תשלום מקובל: מזומן או העברה
אזור בארץ: ירושלים והסביבה
איש קשר: אביעד
טלפון: הקלק כאן לתצוגת הטלפון 0547-801-099 טל נוסף:
כתובת: , ירושלים
