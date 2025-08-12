הבזאר - הלוח של אקט מוסיקלי
ENSONIQ VFX-SD vintage ‘90אין דירוג
#155166 בידי: VladMuz עודכן: 09:19, 12/08/2025
למכירה
ENSONIQ VFX-SD vintage ‘90
סינתיסייזר עם סאונד עשיר, המקלדת עם טכנולוגיה מאוחדת שכיף בא לנגן
הכל עובד הכל תקין, הציפוי כהה על הפנל האלומיניום נמחק אבל כל הכתוביות של הפנל נשמרו.
מידע נוסף: [ קישור ]
מחיר: 1250
מצב: טוב
פרטים
אופן תשלום מקובל: מזומן / ביט
אזור בארץ: באר שבע ודרום מרכז
קשר
איש קשר: ולדיק
טלפון: הקלק כאן לתצוגת הטלפון 0545-371-485 טל נוסף:
כתובת: , מצפה רמון
עוד...