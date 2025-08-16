הבזאר - הלוח של אקט מוסיקלי
2 מתעניינים במודעה זו כעת
::::: מידע ::::
גיטרה קלאסית אדמירה A15אין דירוג
#155169 בידי: dlandes7עודכן: 22:29, 16/08/2025צפו: 9 חדש
הגדל תמונה
למכירה
אדמירה A15 בת 3 עבודת יד ספרדית, שמורה. נמכרת עקב מעבר לכלי אחר. קלאסית סוליד סידר טופ עם גוון צליל ספרדי נעים ורזוננטי. גב וצדדי הגיטרה מ-רוזווד ולוח השריגים מ-אבוני. משתבחת עם הזמן. סט אפ מצוין ואינטונציה מדויקת. חדשה כזו עולה 3,200 ש"ח (כלי זמר). החתיכה הזו נבחרה בקפידה, נוחה ומצלצלת טוב יותר בהשוואה לחדשה. יש עליה סט מיתרים הנבאך גרמני חדש. בנוסף, פיקאפ פיאזו חיצוני kna על הגשר (כבונוס במתנה).
מחיר: 2100
מצב: מעולה
מצב: מעולה
פרטים
אופן תשלום מקובל: מזומן, ביט, פייבוקס, העברה
אזור בארץ: צפון
קשר
איש קשר: דן
טלפון: הקלק כאן לתצוגת הטלפון 0525-555-987 טל נוסף:
שלח מענה לבעל המודעה
כתובת: , חיפה
שלח לחבר סמן מודעה דווח בעיה
תגובות וחוות דעת דירוג ממוצע: אין דירוג
לסימון ושמירה של מודעה לחץ על הכפתור המתאים
מודעות שמורות ניתן לראות בעמוד האישי
ניתן לדפדף בין העמודים באמצעות מקשי החיצים במקלדת (בדפדפן נתמך)
הקלקה על כינוי בעל המודעה תציג את כל מודעותיו
בעל מודעה יראה לחצנים נוספים בתחתית המודעה שלו
מודעות שמורות ניתן לראות בעמוד האישי
ניתן לדפדף בין העמודים באמצעות מקשי החיצים במקלדת (בדפדפן נתמך)
הקלקה על כינוי בעל המודעה תציג את כל מודעותיו
בעל מודעה יראה לחצנים נוספים בתחתית המודעה שלו
עוד...