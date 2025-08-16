תפריט
גיטרה קלאסית אדמירה A15

גיטרה קלאסית אדמירה A15
אדמירה A15 בת 3 עבודת יד ספרדית, שמורה. נמכרת עקב מעבר לכלי אחר. קלאסית סוליד סידר טופ עם גוון צליל ספרדי נעים ורזוננטי. גב וצדדי הגיטרה מ-רוזווד ולוח השריגים מ-אבוני. משתבחת עם הזמן. סט אפ מצוין ואינטונציה מדויקת. חדשה כזו עולה 3,200 ש"ח (כלי זמר). החתיכה הזו נבחרה בקפידה, נוחה ומצלצלת טוב יותר בהשוואה לחדשה. יש עליה סט מיתרים הנבאך גרמני חדש. בנוסף, פיקאפ פיאזו חיצוני kna על הגשר (כבונוס במתנה).
מחיר: 2100
מצב: מעולה

פרטים

אופן תשלום מקובל: מזומן, ביט, פייבוקס, העברה

אזור בארץ: צפון

קשר

איש קשר: דן

טלפון: הקלק כאן לתצוגת הטלפון 0525-555-987    טל נוסף:

שלח מענה לבעל המודעה

כתובת: , חיפה

