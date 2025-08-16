אדמירה A15 בת 3 עבודת יד ספרדית, שמורה. נמכרת עקב מעבר לכלי אחר. קלאסית סוליד סידר טופ עם גוון צליל ספרדי נעים ורזוננטי. גב וצדדי הגיטרה מ-רוזווד ולוח השריגים מ-אבוני. משתבחת עם הזמן. סט אפ מצוין ואינטונציה מדויקת. חדשה כזו עולה 3,200 ש"ח (כלי זמר). החתיכה הזו נבחרה בקפידה, נוחה ומצלצלת טוב יותר בהשוואה לחדשה. יש עליה סט מיתרים הנבאך גרמני חדש. בנוסף, פיקאפ פיאזו חיצוני kna על הגשר (כבונוס במתנה).

