הבזאר - הלוח של אקט מוסיקלי
למכירה פסנתר steinbach & sonsאין דירוג
#155170 בידי: לילי יפת
למכירה
למכירה פסנתר steinbach & sons בן 41 שנים במצב מעולה.
נדרש כיוון
מחיר 8,000 ש״ח.
לתיאום - טלפון 054-4973902, אריאל יפת
מחיר: 8000
מצב: מצוין
פרטים
אופן תשלום מקובל: מזומן/העברה לחשבון/שיק בנקאי
אזור בארץ:
קשר
איש קשר: אריאל
טלפון: הקלק כאן לתצוגת הטלפון 0544-973-902 טל נוסף: 0544737723
כתובת: 5223, שוהם למפה
