למכירה פסנתר steinbach & sons

#155170 בידי: לילי יפתעודכן: 12:32, 26/08/2025
למכירה פסנתר steinbach & sons
למכירה

למכירה פסנתר steinbach & sons בן 41 שנים במצב מעולה.
נדרש כיוון
מחיר 8,000 ש״ח.
לתיאום - טלפון 054-4973902, אריאל יפת
מחיר: 8000
מצב: מצוין

אופן תשלום מקובל: מזומן/העברה לחשבון/שיק בנקאי

אזור בארץ:

איש קשר: אריאל

טלפון: הקלק כאן לתצוגת הטלפון 0544-973-902    טל נוסף: 0544737723

כתובת: 5223, שוהם למפה

