20:57, 30/08/2025
למכירה
למכירה barefoot mm26 מאולפן ללא עישון. אחד המוניטורים הכי טובים בעולם. עם סאונד מדויק וסאב פשוט מטורף. מוניטורים קצה עליון. בשימוש האולפנים הטובים בעולם. מי שמתעניין מבין ויודע
מחיר: 40000
מצב: כמו חדש
פרטים
אופן תשלום מקובל: לא צוין
אזור בארץ: תל אביב וגוש דן
קשר
איש קשר: אלון
טלפון: הקלק כאן לתצוגת הטלפון 0547-333-992 טל נוסף:
