RME Babyface Proאין דירוג
#155172 בידי: webmasterעודכן: 13:38, 03/09/2025צפו: 6 חדש
למכירה
ממשק האודיו האיכותי של RME, בנוי למופת ועם כלי תוכנה לשליטה ומיקס מדהימים.
ניתן לקרוא עליו ביקורות בכל מגזין נחשב, מאוד קומפקטי וגמיש מבחינת חיבורים, איכות יוצאת דופן.
שליטת ווליום נוחה!
ראו פרטים וצילומי מסך בקישורים המצורפים!!
*** לפנות באימייל בלבד ***
קישור
מידע נוסף: [ קישור ]
מחיר: 3600 ש״ח
מצב: כמו חדש
פרטים
אופן תשלום מקובל: מזומן
אזור בארץ: תל אביב וגוש דן
קשר
איש קשר: רובן
איש קשר: רובן
כתובת: פינסקר, תל אביב למפה
