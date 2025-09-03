תפריט
::::: מידע ::::

RME Babyface Pro

#155172 עודכן: 13:38, 03/09/2025
RME Babyface Pro
למכירה

ממשק האודיו האיכותי של RME, בנוי למופת ועם כלי תוכנה לשליטה ומיקס מדהימים.
ניתן לקרוא עליו ביקורות בכל מגזין נחשב, מאוד קומפקטי וגמיש מבחינת חיבורים, איכות יוצאת דופן.
שליטת ווליום נוחה!
ראו פרטים וצילומי מסך בקישורים המצורפים!!

*** לפנות באימייל בלבד ***

מידע נוסף: [ קישור ]
מחיר: 3600 ש״ח
מצב: כמו חדש

אופן תשלום מקובל: מזומן

אזור בארץ: תל אביב וגוש דן

איש קשר: רובן

טלפון: הקלק כאן לתצוגת הטלפון 33-3-    טל נוסף:

כתובת: פינסקר, תל אביב למפה

