Softube Console 1 Channel Mk IIIאין דירוג
#155173 בידי: uazulayעודכן: 18:15, 03/09/2025צפו: 6 חדש
למכירה
Softube Console 1 Channel Mk III
כחדש!! בקושי היה בשימוש - שמור ועובד נהדר.
מחיר: 2000
מצב: כחדש!
פרטים
אופן תשלום מקובל: מזומן
אזור בארץ:
קשר
איש קשר: אודי
טלפון: הקלק כאן לתצוגת הטלפון 0547-886-141 טל נוסף:
כתובת: קיבוץ יסעור, קיבוץ יסעור למפה
