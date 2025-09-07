תפריט
ENSONIQ TS-10

#155174 בידי: VladMuzעודכן: 17:30, 07/09/2025
ENSONIQ TS-10
למכירה

ENSONIQ TS-10
‏סינתיסייזר Vintage
סינתיסייזר עובד אבל יש תקלה במקלדת (קלידים לא עובדים), מופיע תקלה:
KEYBOARD CALIBRATION ERROR, ניתן לדלג על תקלה
ולהשתמש במקלדת שליטה חיצונית בחיבור MIDI, ולהשתמש בו כי מודול
‏נמכר במחיר ממש זול, 600ש״ח.
‏מעוניין גם בהחלפה
מידע נוסף: [ קישור ]
מחיר: 600
מצב: יש תקלה

אופן תשלום מקובל: מזומן או ביט

אזור בארץ:

איש קשר: ולדיק

טלפון: הקלק כאן לתצוגת הטלפון 0545-371-485    טל נוסף:

כתובת: , מצפה רמון

דווח בעיה
תגובות וחוות דעת
