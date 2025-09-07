הבזאר - הלוח של אקט מוסיקלי
ENSONIQ TS-10אין דירוג
#155174 בידי: VladMuz עודכן: 17:30, 07/09/2025
למכירה
ENSONIQ TS-10
סינתיסייזר Vintage
סינתיסייזר עובד אבל יש תקלה במקלדת (קלידים לא עובדים), מופיע תקלה:
KEYBOARD CALIBRATION ERROR, ניתן לדלג על תקלה
ולהשתמש במקלדת שליטה חיצונית בחיבור MIDI, ולהשתמש בו כי מודול
נמכר במחיר ממש זול, 600ש״ח.
מעוניין גם בהחלפה
מידע נוסף: [ קישור ]
מחיר: 600
מצב: יש תקלה
מצב: יש תקלה
אופן תשלום מקובל: מזומן או ביט
אזור בארץ:
איש קשר: ולדיק
טלפון: הקלק כאן לתצוגת הטלפון 0545-371-485 טל נוסף:
כתובת: , מצפה רמון
