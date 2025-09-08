הבזאר - הלוח של אקט מוסיקלי
למכירה Yamaha NS-10M Studioאין דירוג
#155175 עודכן: 09:35, 08/09/2025
למכירה
**למכירה רמקולים אגדיים Yamaha NS-10M Studio
Yamaha NS-10M Studio
מס’ סידורי 183616, במצב מצוין.
מחיר: 4000₪
בנוסף:
מגבר Avantone CLA-200 – נקנה לפני שנה, במצב חדש לגמרי, מותאם במיוחד ל־NS10. ללא מאווררים, שקט במיוחד Zero Fan Noise.
מחיר: 2500₪
זוג כבלים Mogami איכותיים – 200₪
זוג סטנדים אקוסטיים של נועם לנדסמן – מותאמים בדיוק למידות הרמקול, כולל מעגן רצפה מלא בחול ומילוי צמר אקוסטי.
מחיר: 1000₪
אפשר לרכוש כל פריט בנפרד, או כסט מלא (הנחה קטנה לרוכשים כסט).
איסוף מגן יבנה.
לפרטים נוספים - 054-8033857 רביד
מחיר: 4000
מצב: משומש במצב מצוין
פרטים
אופן תשלום מקובל: מזומן
אזור בארץ:
קשר
איש קשר: רביד
טלפון: הקלק כאן לתצוגת הטלפון 0548-033-857 טל נוסף:
כתובת:
