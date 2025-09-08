**למכירה רמקולים אגדיים Yamaha NS-10M StudioYamaha NS-10M Studioמס’ סידורי 183616, במצב מצוין.מחיר: 4000₪בנוסף:מגבר Avantone CLA-200 – נקנה לפני שנה, במצב חדש לגמרי, מותאם במיוחד ל־NS10. ללא מאווררים, שקט במיוחד Zero Fan Noise.מחיר: 2500₪זוג כבלים Mogami איכותיים – 200₪זוג סטנדים אקוסטיים של נועם לנדסמן – מותאמים בדיוק למידות הרמקול, כולל מעגן רצפה מלא בחול ומילוי צמר אקוסטי.מחיר: 1000₪אפשר לרכוש כל פריט בנפרד, או כסט מלא (הנחה קטנה לרוכשים כסט).איסוף מגן יבנה.לפרטים נוספים - 054-8033857 רביד

רק חברים רשומים יכולים להגיב ◄ביכולתך לדרג את שולח המודעה או הפריט הנ"ל וזה מחייב נימוק למטה.(X = דירוג שלילי) דירוג X 1 2 3 4 5 בעצם התגובה אני מסכים לתנאים בהצהרה זו

לסימון ושמירה של מודעה לחץ על הכפתור המתאיםמודעות שמורות ניתן לראות בעמוד האישיניתן לדפדף בין העמודים באמצעות מקשי החיצים במקלדת (בדפדפן נתמך)הקלקה על כינוי בעל המודעה תציג את כל מודעותיובעל מודעה יראה לחצנים נוספים בתחתית המודעה שלו