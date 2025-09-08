הבזאר - הלוח של אקט מוסיקלי
#155176 עודכן: 20:10, 08/09/2025
למכירה
Volt 1 -650
Austrian audio hi-x15 -350
נקנה לפני שבועיים ,האוזניות והכרטיס פחות מתאימים לצרכים שלי ,שני המכשירים תקינים ובמצב חדש ובאחריות עדיין כמובן
התמקחתי כבר עם עצמי וזה המחיר הסופי .
ניתן לרכוש בנפרד
נא לפנות בוואטסאפ
מחיר: 650+350
מצב: חדש
פרטים
אופן תשלום מקובל: מזומן
אזור בארץ: תל אביב וגוש דן
קשר
איש קשר: עידו
טלפון: 0544-227-100
כתובת:
