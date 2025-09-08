הבזאר - הלוח של אקט מוסיקלי
שולחן מדהים לאולפן קסטם של עומר קרניאין דירוג
#155177 בידי: vitoעודכן: 21:50, 08/09/2025צפו: 10 חדש
שולחן מדהים מעץ איכותי, נבנה במיוחד ע"י האקוסטיקאי עומר קרני.
כולל מקום רחב ונוח לכל ציוד האולפן – גם בצדדים וגם בחלק התחתון.
עבר שימוש אוהב, נמכר עקב מעבר.
עם נגיעות צבע לשריטות קלות – ייראה כמו חדש!
מחיר: 1700 גמיש
מצב: משומש -מצב טוב
אופן תשלום מקובל: מזומן
אזור בארץ: ירושלים והסביבה
איש קשר: חיים
טלפון: הקלק כאן לתצוגת הטלפון 0524-748-500 טל נוסף:
כתובת: , בית שמש
